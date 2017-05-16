ФАС предложила обнулить субсидии для "Федеральной пассажирской компании" на 2017-2018 гг.

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила обнулить субсидии для АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочернее общество РЖД), возмещающие недополученные компанией доходы при перевозке пассажиров в плацкартных и общих вагонах. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект приказа, опубликованный на regulation.gov.ru.
По данным "Ъ", служба предлагает свести к нулю разницу между экономически обоснованным уровнем тарифа на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах и доходами от таких перевозок в 2017-2018 годах.
Цены на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах полностью регулируются государством. Если объективная себестоимость, или экономически обоснованный тариф, отклоняется от фактической цены перевозки, разницу компенсирует бюджет, отмечает "Ъ".
Приказы, корректирующие это отклонение, появляются каждый год в апреле, вступая в силу в конце месяца. Так, по данным газеты, в апреле 2016 года приказом ФАС на 2016 год для ФПК превышение экономически обоснованного тарифа над фактическим было утверждено на уровне 18,4% для плацкартных и 61,6% для общих вагонов, для пассажирской компании "Сахалин" - 24,4% и 200,4% соответственно, для "Железных дорог Якутии" - 340,2% и 599,2% соответственно. На 2017 год прогнозный уровень экономически обоснованного тарифа для ФПК тем же приказом устанавливался на 18,3% выше цены билета в плацкартный и на 32,2% в общий вагон. Однако в новом проекте приказа эта дельта и на 2017-й, и на 2018 год нулевая.