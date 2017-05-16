"Железные дороги Литвы" отказались от прицепных вагонов к поезду Москва - Калининград

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ВИЛЬНЮС, 16 мая. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Государственное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы") под предлогом экономии средств отказалось от прицепных вагонов к транзитному пассажирскому поезду, следующему по маршруту Москва - Калининград. В столицу Литвы во вторник в последний раз из Москвы с составом РЖД прибыли три литовских вагона.
"Калининградский поезд по-прежнему будет следовать через Вильнюс и делать здесь остановку. Пассажиры смогут приобретать билеты в обе стороны в российские вагоны", - сказала корреспонденту ТАСС представитель предприятия "Летувос гележинкеляй" Инга Чюберките. Кассиры, по ее словам, пользуясь единой системой продажи билетов, будут видеть наличие свободных мест.
Как ранее отметил заместитель генерального директора литовской компании Линас Баужа, отказ от прицепных вагонов на Москву позволит снизить расходы предприятия. По его словам, "сэкономленные средства будут направлены на повышение качества пассажирских перевозок на действующих маршрутах".
По подсчетам "Летувос гележинкеляй", годовая экономия должна составить 2 млн евро. Как утверждает компания, в 2016 году ее услугой на этом маршруте воспользовалось на 27% пассажиров меньше, чем годом ранее.
Железнодорожные маршруты Вильнюс - Москва и Вильнюс - Санкт-Петербург, которые обслуживались литовскими поездами, из-за значительного снижения пассажиропотока были закрыты еще в 2015 году.