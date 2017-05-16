Авиасообщение свяжет Читу с китайским городом Хайлар

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ЧИТА, 16 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова и председатель автономного района Внутренняя Монголия (КНР) Бу Сяолинь договорились об открытии авиарейса между Читой и городом Хайлар на севере Китая, сообщили во вторник в пресс-службе регионального Министерства международного сотрудничества и внешнеэкономических связей.
"С середины июня 2017 года авиакомпания AirChina начнет выполнять полеты по указанному маршруту", - сказали в министерстве. Там уточнили, что также идут переговоры с народным правительством города Маньчжурия о возобновлении авиасообщения с Читой.
Хайлар - город на севере Китая, в автономном районе Внутренняя Монголия. В нем проживают около 300 тыс. человек.