Первый регулярный контейнерный поезд Fesco из Екатеринбурга прибыл во Владивосток

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Транспортная группа Fesco запустила новый регулярный контейнерный поезд Fesco Ural Shuttle East (FUSe), который будет доставлять грузы из Екатеринбурга во Владивосток, сообщила пресс-служба компании.
FUSe будет отправляться со станции Кольцово один раз в неделю. Время в пути - восемь суток.
"Сервис ориентирован на экспортные и внутрироссийские грузы, доставляемые в Приморский край, а также следующие из регионов Урала в другие регионы Дальнего Востока в рамках интермодальной перевозки, в частности морскими сервисами Fesco в Чукотский автономный округ, Магаданскую и Сахалинскую области, Камчатский край", - говорится в сообщении.
FUSe дополняет уже действующий регулярный сервис Fesco Ural Shuttle из Владивостока в Екатеринбург.
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. В ее состав входят 20 судов, Владивостокский морской торговый порт (ВМТП), железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Русская тройка", также в управлении группы находятся около 36 тыс. контейнеров. Головной компанией группы является ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП).