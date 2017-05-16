Пассажиропоток на поездах "Ласточка" между Москвой и Смоленском вырос в 2017 году на 15%

СМОЛЕНСК, 16 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток на скоростных поездах "Ласточка" между Москвой и Смоленском в январе-апреле 2017 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД) во вторник.

"За первые четыре месяца нынешнего года скоростные поезда "Ласточка" перевезли между Москвой и Смоленском более 207 тыс. пассажиров, что на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, нарастить объемы перевозок удалось за счет увеличения количества рейсов - с двух до трех в сутки. Как отметили в МЖД, спрос на поездки можно объяснить и тем, что скоростные поезда преодолевают маршрут за четыре с небольшим часа, благодаря чему пассажиры выбирают наиболее удобное время поездок.

В пресс-службе добавили, что впервые скоростные поезда - по три в сутки - стали курсировать от Смоленска до Москвы в дни новогодних праздников. Курсирование "Ласточек" между столицей и Смоленском началось летом 2014 года. Тогда совершался один рейс в сутки в обоих направлениях.

"Ласточка" - поезд, созданный специалистами немецкого концерна Siemens специально для железных дорог России. Максимальная эксплуатационная скорость "Ласточек" - 160 км/ ч. Их система тормозного оборудования и тяговые характеристики проектируются с учетом безопасной эксплуатации в горной местности.