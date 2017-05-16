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Погрузка на ВСЖД за четыре месяца 2017 года выросла почти на 4%

Экономика и бизнес Транспорт
16 мая, 14:33 UTC+3

По итогам работы в период с января по апрель 2017 года показатель погрузки достиг 21,5 млн тонн

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© ОАО "РЖД"

УЛАН-УДЭ, 16 мая. /ТАСС/. Погрузка на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД) за первые четыре месяца 2017 года выросла на 3,7%, сообщили в пресс-службе магистрали во вторник.

"По итогам работы в период с января по апрель 2017 года показатель погрузки достиг 21,5 млн тонн. Прирост к аналогичному показателю 2016 года составил 3,7%", - уточнили в пресс-службе.

По сравнению с прошлогодними данными произошло увеличение погрузки химикатов на 61,8%, цветных металлов - на 11,8%, бумаги - на 7,8%, каменного угля - на 6,2%, железной руды - на 6,3% и продукции предприятий лесопромышленного комплекса - на 3,5%.

"Вместе с тем, по ряду номенклатур отмечено снижение, - отметили в пресс-службе. - Так погрузка промышленного сырья снизилась - на 23,9%, строительных грузов - на 14,7% и нефтяных - на 0,5%".

Тарифный грузооборот на ВСЖД за четыре месяца 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,4% и превысил 84,3 млрд тоннокилометров.

"В апреле на станциях Восточно-Сибирской железной дороги погружено 5,5 млн тонн различных грузов - это на 5,4% больше, чем в апреле прошлого года", - добавили в пресс-службе.

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