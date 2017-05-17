Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузооборот "Восточного порта" в апреле 2017 года увеличился на 42%

Экономика и бизнес Транспорт
17 мая, 11:04 UTC+3

С начала года рост грузооборота по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 14,2%

Поделиться
Материал из 1 страницы
© АО "Восточный порт"

НАХОДКА, 17 мая. /ТАСС/. Грузооборот крупнейшего в России угольного стивидора АО "Восточный порт" в апреле текущего года увеличился на 42%, до 2,29 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

С начала года рост грузооборота по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 14,2%. Общая перевалка возросла почти на 1 млн тонн. За четыре месяца текущего года было обработано 8,02 млн тонн угля различных марок.

АО "Восточный порт" специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе. Доля экспортного угля составляет 98% грузооборота компании, менее 2% приходится на каботажный уголь. В структуру АО "Восточный порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса. По итогам 2016 года компанией обработано 23,5 млн тонн угля, (+3,4% относительно 2015 года). Единоличным исполнительным органом АО "Восточный Порт" является ООО "Управляющая портовая компания".

"Восточный порт" реализует крупнейший в Приморском крае инвестиционный проект по строительству третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО "Восточный порт" до 39 млн тонн угля в 2019 году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве вновь объявлено штормовое предупреждение
2
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
3
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
4
В России стартовали продажи Nokia 3310
5
В США умер киноактер Олег Видов
6
Подъезд дома в Волгограде обрушился из-за самовольного подключения к водопроводу
7
ABC: Трамп рассказал Лаврову о планах ИГ взорвать пассажирский самолет
Темы дня
Загрузка...
Реклама