Грузооборот "Восточного порта" в апреле 2017 года увеличился на 42%

НАХОДКА, 17 мая. /ТАСС/. Грузооборот крупнейшего в России угольного стивидора АО "Восточный порт" в апреле текущего года увеличился на 42%, до 2,29 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

С начала года рост грузооборота по отношению к аналогичному периоду 2016 года составил 14,2%. Общая перевалка возросла почти на 1 млн тонн. За четыре месяца текущего года было обработано 8,02 млн тонн угля различных марок.

АО "Восточный порт" специализируется на перевалке каменного угля, добываемого в Кузбассе. Доля экспортного угля составляет 98% грузооборота компании, менее 2% приходится на каботажный уголь. В структуру АО "Восточный порт" входят два производственно-перегрузочных комплекса. По итогам 2016 года компанией обработано 23,5 млн тонн угля, (+3,4% относительно 2015 года). Единоличным исполнительным органом АО "Восточный Порт" является ООО "Управляющая портовая компания".

"Восточный порт" реализует крупнейший в Приморском крае инвестиционный проект по строительству третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО "Восточный порт" до 39 млн тонн угля в 2019 году.