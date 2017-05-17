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ПГК в апреле удвоила объем погрузки на платформах на Западно-Сибирской желдороге

Экономика и бизнес Транспорт
17 мая, 11:16 UTC+3

Основную номенклатуру погрузки на платформах составили черные металлы, лесные и строительные грузы

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НОВОСИБИРСК, 17 мая. /ТАСС/. Новосибирский филиал АО "Первая грузовая компания" (ПГК) в апреле 2017 года вдвое увеличил объем погрузки на платформах по Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) по сравнению с показателем аналогичного периода 2016 года - до 17 тыс. тонн, сообщает пресс-служба компании. Грузооборот филиала ПГК в указанном сегменте вырос в 2,2 раза и составил 44,3 млн т-км. Доля ПГК в общем объеме погрузки в платформах по ЗСЖД увеличилась с 10% до 16%.

Основную номенклатуру погрузки на платформах составили черные металлы, лесные и строительные грузы.

Грузы следовали со станций Западно-Сибирской железной дороги Алтайского и Томского регионов в адрес грузополучателей России, а также на экспорт в страны Средней Азии.

АО "Первая грузовая компания" - крупнейший оператор грузовых железнодорожных перевозок в России. В оперировании ПГК более 170 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. ПГК входит в железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на северо-западе и юге страны и крупные российские судоходные активы.

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