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Врио главы Бурятии: суда для байкальского флота можно собирать в Улан-Удэ

Экономика и бизнес Транспорт
17 мая, 12:06 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Министр транспорта России дал поручение создать отдельную группу по развитию внутренних водных путей озера Байкал

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УЛАН-УДЭ, 17 мая. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Временно исполняющий обязанности (врио) главы Бурятии Алексей Цыденов предложил собирать водные суда для байкальского флота на базе Улан-Удэнской судостроительной компании.

"Министр транспорта России дал поручение создать отдельную группу по развитию внутренних водных путей озера Байкал, она должна выработать ряд мероприятий, в том числе по производству новых судов. На Улан-Удэнском судостроительном заводе их можно, если не производить, то собирать из отдельных блоков, поставленных с других предприятий", - сказал он ТАСС.

Цыденов заметил, что есть весомый фактор в пользу развития судостроения в Бурятии: "Байкал изолирован, поэтому нет возможности поставлять сюда большие суда - лишь маленькие, железнодорожным или каким-то другим транспортом". "Серьезные суда надо производить на месте. Или еще вариант: когда поставляются отдельные блоки, а потом уже здесь, на Улан-Удэнском заводе, они свариваются", - сказал врио главы Бурятии.

Вместе с тем на данный момент, констатировал Цыденов, состояние завода в Улан-Удэ, который на протяжении последних лет испытывает финансовые трудности из-за отсутствия заказов, "не столь радужное", и его нужно "реанимировать". "Любая реанимация возможна, если будет подтвержденный заказ, - отметил врио главы Бурятии. - Вместе с тем, подходить к реанимации предприятия под одно судно смысла нет. Но в любом случае поручение Минпромторгу Бурятии дано: вопрос изучается и прорабатывается".

В апреле в Улан-Удэ состоялось совещание под председательством министра транспорта России Максима Соколова, посвященное развитию транспортной инфраструктуры и туризма в Бурятии. По его итогам министр поручил Федеральному агентству морского и речного транспорта РФ создать программу развития внутренних водных путей озера Байкал и сформировать рабочую группу, которая займется проработкой этого вопроса. Документ должен быть представлен на утверждение к 1 августа.

Круг вопросов новой рабочей группы под руководством замминистра транспорта РФ - руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктора Олерского - развитие байкальского флота, возведение и реконструкция причалов, строительство экосудов по приему сливных вод, реализация проектов государственно-частного партнерства.

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