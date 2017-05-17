ФГК в апреле 2017 года увеличила экспортную погрузку на 10%

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. АО "Федеральная грузовая компания" (ФГК) в апреле увеличила погрузку грузов в экспортных направлениях на 10% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 5 млн тонн, сообщает пресс-служба компании.

По словам заместителя генерального директора по коммерции и производству АО "ФГК" Андрея Исаева, в апреле отмечен рост погрузки традиционных экспортных номенклатур.

Погрузка лесных грузов в крытых вагонах выросла на 95%, на платформах - на 18%, общий объем составил около 200 тыс. тонн.

Погрузка продукции российских целлюлозно-бумажных и лесопромышленных предприятий выросла в основном со станций Московской, Куйбышевской, Восточно-Сибирской, Красноярской, Дальневосточной железных дорог в направлении портов и потребителей Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Китая и других стран", отмечается в сообщении.

Увеличение экспортной погрузки в полувагонах зафиксировано на уровне 6%- положительную динамику показала погрузка металлов - на 48%, строительных грузов - на 42%, удобрений - на 23%, каменного угля - на 10% и др. Погрузка металлов на экспорт увеличилась со станций Московской, Северной, Юго-Восточной, Западно-Сибирской железных дорог в адрес потребителей Латвии, Белоруссии, в порты Дальнего Востока, стран Балтии и др. Общий объем достиг 370 тыс. тонн.

Рост погрузки строительных грузов в полувагонах ФГК отмечен на полигоне Западно-Сибирской магистрали в направлении Казахстана, а также со станций Свердловской железной дороги в направлении портов Балтийского бассейна, со станций Горьковской магистрали - в Белоруссию и Украину.

Объем погрузки на экспорт в крытых вагонах ФГК вырос на 22% к апрелю прошлого года. Погрузка химикатов и соды возросла на 36%, бумаги - на 17%, нефти и нефтепродуктов - на 17%, удобрений - на 15% и др. Кроме того, в 3,5 раза отмечен рост погрузки на экспорт в цистерны компании.

ФГК является одним из крупнейших грузовых железнодорожных операторов в России. Основной вид деятельности компании - предоставление подвижного состава под перевозки, а также оказание транспортно-экспедиционных услуг. Вагонный парк в оперировании компании по состоянию на 10 мая 2017 г. насчитывает 152 тыс. единиц подвижного состава.