ГТЛК начнет 19 мая road-show евробондов в долларах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) намерена разместить евробонды в долларах, говорится в рассылке для инвесторов. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Для этого компания 19 мая начнет встречи с инвесторами в Москве, Лондоне и Швейцарии.

Срок обращения бумаг составит 5-7 лет. Объем размещения будет определен после road-show.

Организаторами выпуска станут J.P.Morgan, "Ренессанс капитал", Alfa Capital Markets (лондонское инвестподразделение Альфа банка), Газпромбанк, Societe Generale, "ВТБ Капитал".

Впервые ГТЛК вышла на внешний рынок заимствований летом 2016 г., разместив пятилетние евробонды на $500 млн под 5,95% годовых.

ГТЛК полностью принадлежит государству. Компания поставляет в лизинг технику и оборудования для авиационных, транспортных компаний. Более половины ее лизингового портфеля составляют контракты с группой "Аэрофлот".