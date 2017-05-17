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Погрузка на Юго-Восточной желдороге в январе-апреле составила 27,8 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
17 мая, 14:11 UTC+3

Грузооборот за четыре месяца 2017 года составил 33,93 млрд тарифных тонно-км

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ВОРОНЕЖ, 17 мая. /ТАСС/. Погрузка на сети Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-апреле 2017 года составила 27,77 млн тонн, что на 1,5% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба магистрали.

В том числе по основным номенклатурам погружено:

- кокса - 24,9 тыс. тонн (+9,7% к январю-апрелю 2016 года);

- нефти и нефтепродуктов - 301,4 тыс тонн (-58,4%);

- руды железной и марганцевой - 11487,2 тыс. тонн (-2,7%);

- черных металлов - 5386,8 тыс. тонн (+2,4%);

- лома черных металлов - 68,7 тыс. тонн (+1,6%);

- химических и минеральных удобрений - 498,4 тыс. тонн (+17,4%);

- цемента - 657,1 тыс. тонн (-14,2%);

- зерна - 1365,5 тыс. тонн (-0,9%);

- продуктов перемола - 41,2 тыс. тонн (+13,8%);

- строительных грузов - 3279,9 тыс. тонн (-5,1%).

Грузооборот за четыре месяца 2017 года составил 33,93 млрд тарифных тонно-км, что выше, чем в прошлом году на 4,5%.

Погрузка на ЮВЖД в апреле 2017 года достигла 7,27 млн тонн (-3% к аналогичному периоду 2016 года).

Грузооборот за прошлый месяц составил 8,3 млрд тарифных тонно-км (+0,5%).

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