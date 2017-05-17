Контейнерооборот терминалов Cosco Shipping Ports в апреле вырос на 10%, до 8,7 млн TEU

ГОНКОНГ, 17 мая. /ТАСС/. Китайский портовый оператор Cosco Shipping Ports (CSP) по итогам апреля 2017 года увеличил совокупный контейнерооборот терминалов в своем инвестиционном портфеле на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,66 млн TEU, сообщает пресс-служба компании.

Ускорение роста в апреле обеспечило увеличение объемов по итогам четырех месяцев с начала года на 8,2% по сравнению со средним показателем за первый квартал на уровне 7,5%, отмечается в сообщении.

Наибольшее увеличение трафика показали терминалы за пределами Китая. В общей сложности зарубежные активы CSP перевалили за апрель 1,5 млн TEU, что на 45% больше, чем годом ранее. Оборот терминалов в греческом порту Пирей вырос на 10,8%, до 295,9 тыс. TEU, терминал Suez Canal Container Terminal в Египте увеличил объемы на 15%, до 738,4 тыс. TEU; в марте оборот терминала вырос на 21%, до 252 тыс. TEU.

Контейнерный терминал ECT в порту Роттердам, в котором CSP в прошлом году приобрела 35% за 125 млн евро, перевалил по итогам апреля 231 тыс. TEU, в марте оборот терминала составил 225,8 тыс.TEU.

В Китае оборот терминалов CSP в портах на побережье Бохайского залива вырос почти на 3% и составил по итогам месяца 2,86 млн TEU. Терминал Qingdao Qianwan ContainerTerminal - крупнейший в портфеле CSP, на который приходится почти пятая часть совокупного оборота оператора, - перевалил 1,55 млн TEU, что на 4,9% больше, чем годом ранее. В среднем за четыре месяца оборот терминала снизился на 1,3%, т.к. объемы перевалки снижались на протяжении первого квартала. В марте трафик через терминал сократился на 5,4%.

Терминалы юго-восточного побережья КНР в прошлом месяце увеличили перевалку на 5%, до 383 тыс. TEU, юго-западного побережья - на 22%, до 107 тыс. TEU.

Контейнерооборот портов, расположенных в дельтах рек Янцзы и Чжуцзян, показали прирост объемов на 4,1% и 7,1%, до 1,6 млн TEU и 2,1 млн TEU соответственно.