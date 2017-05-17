В порт Гамбург прибыл контейнеровоз MOL TRIUMPH

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ГАМБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. В порт Гамбург 15 мая прибыл контейнеровоз MOL TRIUMPH вместимостью 20 тыс. TEU, сообщает пресс-служба порта.
Судно компании Mitsui O.S.K. Lines (MOL) было обработано на терминале HHLA Burchardkai. Всего было отгружено и обработано 10 тыс. TEU.
Согласно сообщению, это самое большое судно, которое когда-либо принимал порт Гамбурга. Его длина составляет 400 метров, ширина - около 60 метров.
В Гамбург будут прибывать и другие суда такого же класса. MOL TRIUMPH и другие суда в рамках альянса на сервисе FE2-Service будут курсировать между Азией и Европой.
В феврале ТАСС сообщал, что Федеральным административным судом Лейпцига официально было разрешено дноуглубление и расширение фарватера реки Эльбы для того, чтобы снять ограничения на проход крупнейших контейнеровозов в порт Гамбург. Однако в опубликованном решении суда отмечалось, что ряд мероприятий, предусмотренных планом расширения и углубления русла, который был разработан портом, несет серьезные экологические риски и должен быть доработан.
Также согласно ранним сообщениям ТАСС, в апреле 2017 года контейнерная линия Maersk Line приняла поставку контейнеровоза Madrid Maersk, построенного Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), вместимостью 20 568 TEU, а 12 мая Samsung Heavy Industries передал OOCL контейнеровоз вместимостью 21 413 TEU.