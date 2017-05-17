Cosco Shipping Holdings приостанавливает торги акциями в преддверии реструктуризации

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ГОНКОНГ, 17 мая. / ТАСС /. COSCO Shipping Holdings, контейнерный и портовый оператор China Cosco Shipping Group, приостановил торги акциями на Гонконгской фондовой бирже в связи с планируемой реорганизацией корпорации, "которая может затронуть компанию", говорится в сообщении компании.
Как отмечает пресс-служба оператора, приостановка торгов "обусловлена существенной неопределенностью, связанной с предстоящей реорганизацией", и призвана защитить интересы инвесторов и предотвратить резкие колебания цен на акции.
Аналитики Lloyd's List отмечают, что остановка торгов вызвала спекуляции о возможном поглощении другого оператора. В начале года аналитики говорили об интересе китайской корпорации к приобретению гонконгского частного перевозчика OOCL.
Ранее в этом месяце China Cosco Holdings опубликовала итоги первого квартала. Чистая прибыль оператора составила 260 млн юаней ($37,7 млн) по сравнению с убытком 4,4 млрд юаней за аналогичный период прошлого года. Улучшение финансовых показателей обусловлено увеличением объема перевозок - на 54%, до 4,65 млн TEU - в результате слияния с China Shipping Group в марте прошлого года, а также заметным восстановлением рынка, отметили в компании.