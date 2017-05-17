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"Ростерминалуголь" с начала 2017 года отгрузил 8 млн тонн угля

Экономика и бизнес Транспорт
17 мая, 16:02 UTC+3

В 2016 году аналогичный показатель был достигнут 3 июля

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УСТЬ-ЛУГА, 17 мая. /ТАСС/. АО "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленобласть) с начала года отгрузило 8 млн тонн угля , что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 41%. В 2016 году аналогичный показатель был достигнут 3 июля, сообщает пресс-служба компании.

"Восьмимиллионная тонна угля была погружена на балкер Lan Hua Hai (тип Post-Panamax)", - говорится в сообщении. Cудовая партия составила 108 тыс. тонн угля

Всего, по данным компании, этот теплоход стал 16-м по счету на терминале за месяц и 124-м - с начала года.

АО "Ростерминалуголь" - стивидорная компания, осуществляющая перевалку угля в порту Усть-Луга (Ленинградская область). С 2016 года входит в состав портового холдинга, операционную деятельность которого контролирует ООО "Управляющая портовая компания".

По итогам 2016 года грузооборот компании увеличился на 3,4% и достиг рекордного показателя 18 млн тонн, что составляет более 60% от перевалки угля в портах Балтийского бассейна России.

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