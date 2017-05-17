НМТП в январе-апреле возглавил рейтинг грузовых терминалов России с оборотом 26 млн тонн

МОСКВА, 17 мая./ТАСС/. Грузооборот морских портов РФ по итогам января-апреля 2017 года увеличился на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил 250,35 млн тонн.

Развернуть Рейтинг стивидоров по грузообороту в январе-апреле 2017 г. © ТАСС Рейтинг стивидоров по грузообороту в январе-апреле 2017 г. © ТАСС

На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг стивидорных компаний России. Лидирующую строчку рейтинга, как и в 2016 году, занимает ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) c показателем перевалки 26 млн тонн (рост на 2,2%). Доля перевалки грузов компанией составляет 10,4% совокупного грузооборота морских портов РФ.

На втором месте находится ООО "Приморский торговый порт" (порт Приморск) с оборотом 22,23 млн тонн (+4%). Третью позицию рейтинга занимает АО "КТК-Р" (порт Новороссийск) - 17,72 млн тонн (+17,6%).

Стивидорная компания "Ростерминалуголь" (порт Усть- Луга) по итогам января-апреля 2016 года занимала 11-ю позицию. В отчетном периоде компания поднялась на 8-ю позицию, увеличил перевалку грузов на 40% - до 6,87 млн тонн. ООО "Невская трубопроводная компания" (порт Усть-Луга) поднялось с 5-ой позиции на 4-ю с оборотом 11,02 млн тонн (+11,2%), АО "Восточный порт" (порт Восточный) - с 7-ой на 6-ю - 8,09 млн тонн (+14,9%).

ООО "Транснефть - Порт Козьмино" (порт Восточный) опустилось с 4-ой на 5-ю позицию, перевалив 10,29 млн тонн (-0,3%), АО "Усть-Луга Ойл" (порт Усть-Луга) - с 6-й на 7-ю - 6,97 млн тонн (-1,9%), АО "Дальтрансуголь" (порт Ванино) - с 8-ой на 9-ю - 6,74 млн тонн (+6,1%). Компания "Туапсинский МТП" (порт Туапсе), занимавшая в январе-апреле 2016 года 10-ю позицию, в отчетном периоде вышла из топ-10.

Развернуть Рейтинг стивидоров по грузообороту в январе-апреле 2016 г. © ТАСС Рейтинг стивидоров по грузообороту в январе-апреле 2016 г. © ТАСС

В январе-апреле 2017 года наибольший рост перевалки грузов отмечен в следующих компаниях: ООО "РПК Норд" (порт Мурманск) - в 3,5 раза, до 5,31 млн тонн, ООО "Газпромнефть-Ямал" (порт Сабетта) - в 4,3 раза, до 1,64 млн тонн, ООО "Коммандит Сервис" (порт Мурманск) - в 3 раза, до 486,1 тыс. тонн.

Наибольшее снижение грузооборота показали стивидорные компании: ФГУП "Махачкалинский МТП" (порт Махачкала) - на 73,7%, до 316,1 тыс. тонн, ООО СК "Стрелецкое" (порт Астрахань) - на 72%, до 27,7 тыс. тонн, ООО "КГС-МОЛ" (порт Темрюк) - на 84,2%, до 7,5 тыс. тонн.

По итогам января-апреля 2017 года десятью крупнейшими стивидорными компаниями РФ перевалено 122,07 млн тонн грузов, что составляет 48,8% всего грузооборота морских портов России и превышает показатель января-апреля 2016 года на 8%.