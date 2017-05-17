Китай к 2020 году намерен утроить объемы ж/д перевозок в торговле с Европой

ЧУНЦИН, 17 мая. /ТАСС/. Китай к 2020 году планирует в три раза увеличить объемы железнодорожных перевозок в торговле с Европой, сообщает Nikkei.

Так, Государственный комитет по развитию и реформе КНР, отвечающий за планирование и реализацию стратегии устойчивого развития национальной экономики, прогнозирует, что в 2020 году по маршруту, связывающему Китай и Европу, будет отправлено 5 тыс. грузовых поездов против 1,8 тыс. в 2016 году.

Для обеспечения таких темпов роста, необходимо не только увеличить объемы экспорта в Европу, но и развивать торговлю со странами вдоль маршрутов "Экономического пояса шелкового пути" (ЭПШП), сообщил в интервью Nikkei Чжоу Шулин, председатель наблюдательного совета оператора железнодорожного маршрута Чунцин-Дуйсбург, проходящего через территорию Казахстана, России, Белоруссии и Польши - компании Yuxinou (Chongqing) Logistics.

По словам Чжоу, Китай также намерен наращивать импорт из Европы. Когда маршрут только заработал в 2011 году, спрос на такой импорт почти не существовало, отметил он. Однако в последние годы заметно растут железнодорожные отправки люксовых автомобилей и автозапчастей из Европы. Компания планирует также начать поставки пиломатериалов из России и северной Европы.

Изначально железнодорожный маршрут Чунцин-Дуйсбург был запущен для обслуживания экспорта компьютеров, принтеров и другой ИТ-электроники, так как в Чунцине сосредоточена почти треть глобального производства этой техники. С 2013 года, когда Китай объявил о запуске программы ЭПШП, экспортные отправки по железной дороге стали набирать популярность. Это способствовало развитию экспорта из других внутренних регионов Китая, например, росту поставок кофе из провинции Юньнань. Увеличились поставки машин, одежды и бытовых товаров, и к 2016 году на долю ИТ- электроники из Чунцина приходилось уже не более половины совокупных объемов перевозок.

Транспортно логистическая компания Yuxinou Logistics является совместным предприятием, учрежденным Транспортным холдингом Чунцина (CQCT), Китайской железнодорожной компанией по международным смешанным перевозкам (CRIMT), ОАО "РЖД Логистика", Schenker China Ltd. и АО "Казтранссервис".