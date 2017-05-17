Делегацию РЖД на Совете СНГ по ж/д транспорту возглавит вице-президент Краснощек

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Делегацию ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) на предстоящем 66-м заседании Совета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества вместо президента РЖД Олега Белозерова, который также является его председателем, возглавит первый вице-президент компании Анатолий Краснощек, сообщил ТАСС представитель РЖД.

Ранее сообщалось, что Белозеров 15 мая перенес операцию по удалению аппендицита в Пекине, где находился в составе российской делегации на форуме "Один пояс - один путь".

В РЖД уточнили, что Белозеров вернулся в Москву. "Под контролем врачей он завершает реабилитацию после проведенной операции. В связи с этим он не примет участие в Совете СНГ", - сказал представитель компании.

Заседание Совета состоится 18-19 мая в Москве.

Совет по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества образован межправительственным соглашением о координационных органах железнодорожного транспорта СНГ от 14 февраля 1992 г. и является межгосударственным органом, координирующим работу железнодорожного транспорта государств СНГ. В совет входят главы администраций и органов управления железнодорожным транспортом всех страны Содружества. В его работе принимают участие также железнодорожные администрации стран Балтии, Болгарии, Финляндии. Совет собирается два раза в год.