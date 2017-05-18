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СМИ: "Автобан" вошел в состав строителей четвертого участка ЦКАД

Экономика и бизнес Транспорт
18 мая, 10:09 UTC+3

Пока компании принадлежит только 35%

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. "Дочка" дорожно-строительной компании "Автобан" - "КСК 4" - стала совладельцем "Юго-восточной магистрали", которая намерена строить четвертый комплекс ЦКАД, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Пока компании принадлежит только 35% - долю продало "Новое качество дорог" (структура УК "Лидер"). "Главная дорога" (также структура "Лидера"), которой, согласно источникам газеты, пока принадлежит 25% компании, тоже выходит из проекта - УК "Лидер" не устроили условия. Если "Лидер" действительно выйдет из консорциума, в нем останутся "КСК 4" (25% - у "Автобана", 75% - у Павла Антонова) и РФПИ с долей в 40%, отмечается в публикации.

Четвертый участок ЦКАД - платная дорога в 96,5 км между М7 "Волга" и М4 "Дон", которая должна замкнуть новое кольцо вокруг Москвы. Цена - 78,5 млрд руб., из них 49,7 млрд даст госкомпания "Автодор".

Компания пыталась с августа 2014 года найти концессионера. Тогда "Автодор" получил пять заявок от "Юго-восточной магистрали", "Большого кольца столицы", "Инвест финанс плюса", Автодорожной строительной корпорации и "Кольцевых магистралей столицы". Но экономическая ситуация ухудшилась, компании начали новые консультации с "Автодором" и Минтрансом, а правительство перенесло конкурс. В апреле прошлого года из претендентов осталась только "Юго-восточная магистраль". "Автобан" тоже полностью подготовил заявку, но в последний момент решил сконцентрироваться на третьем участке ЦКАД. Таким образом, конкурс был признан несостоявшимся. В мае 2016 г. "Автодор" был готов заключить соглашение с "Юго-восточной магистралью", однако переговоры затянулись на год. Подписание документов, тем не менее, состоится в ближайшее время, отметил представитель "Автодора".

"Лидер" призывал улучшить условия соглашения до его подписания или присоединить к нему партнера.

Эксперты, собеседники газеты, отмечают, что УК "Лидер" управляет деньгами пенсионных фондов, поэтому ей важна доходность. С учетом текущего состояния проекта, сроков и стоимости строительства доходность была недостаточно высокой. К тому же концессионер, который построит участок дороги, не будет собирать плату.

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