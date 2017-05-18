"Уралвагонзавод" в I квартале увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,9 раза, до 1,8 млрд руб.

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом квартале 2017 года выросла в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее - до 1,804 млрд руб, говорится в квартальном отчете компании.

Выручка УВЗ в отчетном периоде выросла на 44,7% и достигла 27,565 млрд руб., валовая прибыль увеличилась на 18,6%, до 10,944 млрд руб., прибыль от продаж - на 16,6%, до 8,371 млрд руб.

"Уралвагонзавод" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В ее состав входят более 40 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро. Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле.

100% акций УВЗ принадлежит государству.