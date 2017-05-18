Global Ports в январе-апреле лидирует среди холдингов РФ по объему контейнерооборота

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Контейнерооборот холдинга Global Ports, на долю которого приходится до 30,2% (-3,4 пр.п.) совокупного контейнерооборота РФ, по итогам января-апреля 2017 года составил 436,63 тыс. TEU (+0,7% к январю-апрелю 2016 года).
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Согласно данным Ассоциации морских торговых портов РФ, на основании которых ТАСС подготовил рейтинг, АО "Первый контейнерный терминал" (ПКТ), входящее в холдинг Global Ports, сократило перевалку контейнеров на 0,5%, до 168,27 тыс. TEU, ОАО "Петролеспорт" (ПЛП) - на 18,5%, до 79,94 тыс. TEU, ОАО "Усть-Лужский контейнерный терминал" - на 1,3%, до 24,95 тыс. TEU. Одновременно с этим контейнерооборот ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК) вырос на 20,4%, до 110,85 тыс. TEU, ООО "Моби Дик" - на 7,8%, до 52,61 тыс. TEU. Доля ПЛП в структуре холдинга сократилась на 4,3 пр.п., до 18,3%. Доля ВСК увеличилась на 4,1 пр.п., до 25,4%.
Контейнерооборот группы "Сумма" за отчетный период вырос на 21,4%, до 321,08 тыс. TEU. Доля холдинга от общего контейнерооборота РФ составила 22,2% (+1,7 пр.п.). Контейнерооборот ОАО "Владивостокский МТП" (ВМТП) вырос на 37,4%, до 129,77 тыс. TEU, ПАО "НМТП" - 46,7%, до 67,02 тыс. TEU, ООО "Балтийская стивидорная компания" (БСК) - 51,7%, до 42,95 тыс. TEU. АО "НЛЭ" сократило перевалку контейнеров на 15,3% до 81,35 тыс. TEU. В структуре холдинга НЛЭ потеряла 11 пр.п. с 36,3% до 25,3%.
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Совокупный контейнерооборот холдинга UCL Port увеличился на 12,5%, до 217,87 тыс. TEU. Доля холдинга в структуре контейнерооборота РФ увеличилась на 0,1 пр.п., до 15,1%. Рост перевалки контейнеров ЗАО "Контейнерный терминал Санкт-Петербург" (КТСП) составил 10,9%, до 210,82 тыс. TEU, ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" - 151%, до 7,06 тыс. TEU.
ООО "НУТЭП", входящее в холдинг Delo Ports, за отчетный период увеличило перевалку контейнеров на 17%, до 98,15 тыс. TEU. Доля холдинга составила 6,8% контейнерооборота РФ (+0,3 пр.п.).
Прочими контейнерными терминалами РФ перевалено 369,87 тыс. TEU, рост к январю-апрелю 2016 года - 18,1%, доля - 25,6%.