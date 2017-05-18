РЖД прогнозируют рост погрузки в мае на 3,6%, в июне - не менее 2%

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) прогнозирует рост погрузки в мае на 3,6%. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент компании Анатолий Краснощек. "3,6% (рост - прим. ТАСС) на май", - сказал он.

При этом, по его словам, в июне рост погрузки составит не менее 2%.

Погрузка на сети РЖД в апреле 2017 г. выросла по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. на 3,9% и составила 105,3 млн т.