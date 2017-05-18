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РЖД прогнозируют рост погрузки в мае на 3,6%, в июне - не менее 2%

Экономика и бизнес Транспорт
18 мая, 12:55 UTC+3 МОСКВА 18, мая. /ТАСС

Погрузка на сети РЖД в апреле 2017 г. выросла по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. на 3,9% и составила 105,3 млн т

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) прогнозирует рост погрузки в мае на 3,6%. Об этом сообщил журналистам первый вице-президент компании Анатолий Краснощек. "3,6% (рост - прим. ТАСС) на май", - сказал он.

При этом, по его словам, в июне рост погрузки составит не менее 2%.

Погрузка на сети РЖД в апреле 2017 г. выросла по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. на 3,9% и составила 105,3 млн т.

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