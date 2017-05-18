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НОВОРОССИЙСК, 18 мая. /ТАСС/. ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) может выплатить промежуточные дивиденды в 2017 г. Об этом заявил председатель совета директоров НМТП Максим Гришанин.
"Возможно, это будет зависеть от результатов, как наше общество сработает за первое полугодие 2017 г., подведем итоги, соберем собрание акционеров и примем решение", - сказал он, отвечая на вопрос о том, продолжит ли компания практику выплаты промежуточных дивидендов.
Ранее сообщалось, что совет директоров НМТП рекомендовал направить на выплату дивидендов 24,99 млрд руб., однако общая сумма выплат с учетом дивидендов, начисленных за I квартал и первое полугодие 2016 г. (1 млрд руб. и 8,99 млрд руб. соответственно) составит 15 млрд руб. Годовое общее собрание акционеров НМТП состоится 18 мая.
Акциями НМТП владеют СП группы "Сумма" и "Транснефти" (50,1%), Росимущество (20%), структуры РЖД (5,3%) и дочерняя компания "Транснефти" ЗАО "Транснефть- Сервис" (10,5%). Остальные акции - у миноритариев и free float.
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет ОАО "НМТП", ООО "Приморский торговый порт", ОАО "Новороссийский зерновой терминал", ОАО "Новороссийский судоремонтный завод", ОАО "Флот НМТП", ОАО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".