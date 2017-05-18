Грузооборот порта Гданьск в январе-апреле 2017 года составил 11,7 млн т

ГДАНЬСК, 18 мая. /ТАСС/. Грузооборот порта Гданьск (Польша) в январе-апреле 2017 года составил 11,71 млн тонн, что на 2,1% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба порта.

Перевалка генеральных грузов за отчетный период выросла на 6,3%, до 4,93 млн тонн. Нефти и нефтепродуктов перевалено 4,02 млн тонн, что превышает аналогичный период прошлого года на 4,8%.

Снижение перевалки угля по итогам января-апреля текущего года составило 26,6%, до 1,24 млн тонн, зерна - 1,6%, до 0,42 млн тонн. Прочих грузов перевалено на 20,1% меньше, чем в январе-апреле 2016 года - 1,11 млн тонн. Доля перевалки генеральных грузов составляет 42,1%, нефти и нефтепродуктов - 34,3% совокупного грузооборота порта.

Контейнерооборот за отчетный период увеличился на 2,5%, до 420,37 тыс. TEU, тоннаж грузов в контейнерах составил 4,4 млн тонн (+4,1%).

Порт Гданьск - перевалочный центр польского побережья и южной части Балтики. Кроме перевалки нефти, угля, руды и других грузов, порт выполняет ряд линейных сообщений с балтийскими и западноевропейскими портами (паромные, контейнерные и ролкерные линии). Грузооборот порта Гданьск за 2016 год составил 37,29 млн тонн, контейнерооборот - 1,3 млн TEU.