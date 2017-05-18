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НМТП выплатит дивиденды за 2016 г. из расчета 0,78 руб. на акцию

Экономика и бизнес Транспорт
18 мая, 14:29 UTC+3 НОВОРОССИЙСК 18, мая. /ТАСС

Чистая прибыль группы по МСФО за 2016 год составила 42,4 млрд рублей

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© Виктор Лагашев/предоставлено пресс-службой НМТП

НОВОРОССИЙСК, 18 мая. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) на годовом собрании одобрили решение о выплате дивидендов за 2016 год из расчета 0,78 рубля на акцию, сообщил корреспондент ТАСС с годового собрания акционеров.

Чистая прибыль группы по МСФО за 2016 год составила 42,4 млрд рублей.

Совет директоров ранее рекомендовал направить на дивиденды 24,99 млрд рублей, однако общая сумма выплат с учетом дивидендов, начисленных за первый квартал и первое полугодие 2016 года (1 млрд и 8,99 млрд рублей соответственно) составит 15 млрд рублей.

Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. Novoport Holding (СП "Транснефти" и группы "Сумма") принадлежит 50,1% акций НМТП, отдельно "Транснефти" - еще 10,5%, "Сумме" - 2,75%. Росимущество владеет 20% акций, ОАО "РЖД" - 5,3%.

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