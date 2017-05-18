Новороссийск в январе-апреле возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузов

МОСКВА, 18 мая./ТАСС/. Морские порты РФ в январе-апреле 2017 года перевалили 139,42 млн тонн наливных грузов, что на 11,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Всего за отчетный период портами перевалено 250,35 млн тонн грузов (+10,9%).

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На основании данных Ассоциации морских торговых портов РФ ТАСС составил рейтинг морских портов и стивидорных компаний России по объемам перевалки наливных грузов.

Лидирующую позицию среди портов РФ по итогам января-апреля 2017 года, как и в 2016, занимает порт Новороссийск с оборотом 34,19 млн тонн (+5,9%). Среди стивидорных компаний первое место заняло ООО "Приморский торговый порт" (порт Приморск) - 22,23 млн тонн (+4%).

Порт Мурманск в январе-апреле 2017 года нарастил перевалку наливных грузов в 4,4 раза, с 2,11 до 9,29 млн тонн, что позволило порту подняться с 13-ой позиции по итогам января-апреля 2016 года на 5-ю. Порт Тамань поднялся с 9-ой на 8-ю позицию, увеличив перевалку наливных грузов на 22,4%, до 4,1 млн тонн. Порт Де-Кастри опустился с 7-ой на 9-ю позицию, Пригородное - с 5-ой на 6-ю, Туапсе - с 6-ой на 7-ю. Порт Варандей, занимавший в январе-апреле 2016 года десятую позицию, вышел из топ-10.

Стивидорная компания ЗАО "КТК-Р" (порт Новороссийск) поднялась с 3-й на 2-ую позицию рейтинга с оборотом 17,72 млн тонн (+17,6%), сместив ПАО "НМТП" (порт Новороссийск) на 3-ю позицию - 16,47 млн тонн (-4,4%). ООО "Невская трубопроводная компания" (порт Усть-Луга) поменялась местами с ООО "Транснефть - Порт Козьмино" (порт Восточный) и поднялась на 4-ю позицию, перевалив 11,02 млн тонн (+11,2%).

Перевалка наливных грузов ООО "РПК Норд" (порт Мурманск) в январе-апреле прошлого года составляла 1,51 млн тонн (17-е место). В отчетном периоде компания нарастила перевалку в 3,5 раза, до 5,31 млн тонн за счет чего вошла в топ-10 и заняла 8-ю позицию. EXXON NEFTEGAS LTD (порт Де- Кастри) опустилось с 8-ой позиции на 9-ю, АО "РПК-Высоцк "Лукойл"-II" (порт Высоцк) - с 9-ой на 10-ю. ЗАО "Таманьнефтегаз" (порт Тамань), занимавшее в январе-апреле 2016 года 10-ю позицию, в отчетном периоде вышло из топ-10.

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Наибольший рост перевалки наливных грузов за отчетный период показали порты: Мурманск - в 4,4 раза, до 9,29 млн тонн, Астрахань - в 14,6 раза, до 30,7 тыс. тонн, Сабетта - в 4,3 раза, до 1,64 млн тонн, а также стивидорные компании, такие как: ООО "РПК Норд" (порт Мурманск), ООО "Газпромнефть-Ямал" (порт Сабетта) - в 4,3 раза, до 1,64 млн тонн, ООО "Коммандит Сервис" (порт Мурманск) - в 3 раза, до 486,1 тыс. тонн.

Наибольшее снижение перевалки наливных грузов отмечено в портах: Выборг - на 83,6%, до 5 тыс. тонн, Махачкала - на 73,4%, до 278,9 тыс. тонн, Невельск - на 29,4%, до 1,8 тыс. тонн, а также в стивидорных компаниях: ФГУП "Махачкалинский МТП" (порт Махачкала) - на 73,4%, до 278,9 тыс. тонн, ЗАО "Интерферрум - Металл" (Большой порт Санкт-Петербург) - на 32,8%, до 203,1 тыс. тонн, ПАО "Камчатскэнерго" (порт Петропавловск-Камчатский) - на 36%, до 23,1 тыс. тонн.

По итогам января-апреля 2017 года первой десяткой портов перевалено 122 млн тонн наливных грузов (+12,2%), что составляет 87,5% совокупного объема. Первой десяткой стивидорных компаний перевалено 104,05 млн тонн (+8,9%), что составляет 74,6% общей перевалки наливных грузов.