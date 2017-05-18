Глава группы "Сумма" и глава Росимущества вошли в совет директоров НМТП

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НОВОРОССИЙСК, 18 мая. /ТАСС/. Акционеры ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) на годовом общем собрании утвердили новый состав совет директоров, включив в него главу группы "Сумма" Лейлу Мамед Заде и главу Росимущества Дмитрия Пристанскова. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с собрания акционеров.
Места в совете директоров сохранили первый вице-президент ПАО "Транснефть" Максим Гришанин, вице-президенты "Транснефти" Сергей Андронов и Рашид Шарипов, директор "Меркурия ЭТ" Александр Потапушин.
По праву "золотой акции" в совет директоров входит помощник президента РФ Игорь Левитин.
Начальник управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций Росимущества Столяров Евгений и член прежнего совета директоров НМТП Владимир Каяшев не вошли в новый состав совета.
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота и объединяет НМТП, Приморский торговый порт, Новороссийский зерновой терминал, Новороссийский судоремонтный завод, "Флот НМТП", "Новорослесэкспорт", "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и СФП.