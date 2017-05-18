"РЖД Логистика" в I квартале 2017 года удвоила объем транзитных перевозок

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. АО "РЖД Логистика" (дочернее общество РЖД), крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, в январе-марте 2017 года увеличило объем контейнерных транзитных перевозок по маршрутам Европа-Китай-Европа в два раза, до 22,5 тыс. TEU, сообщает пресс-служба компании.

Наиболее востребованными маршрутами в отчетном периоде стали: Чунцин-Дуйсбург, Ченду-Лодзь, Суджоу-Варшава, Дуйсбург-Чунцин и Чанша-Варшава. В сфере контейнерного транзита "РЖД Логистика" работает на всех трех погранпереходах: Достык (через Казахстан), Забайкальск (через Россию) и Наушки (через Монголию). Компания осуществляла отправки совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge (FELB).

"Транзит сегодня растет очень активно. Мы видим серьезную заинтересованность всех сторон процесса - Китая, Европы и России - в дальнейшем увеличении объемов перевозок. Впечатляющие результаты I квартала наглядно подтверждают эту тенденцию и, я уверен, мы сохраним высокие темпы прироста на протяжении всего 2017 года", - отметил генеральный директор АО "РЖД Логистика" Вячеслав Валентик.

АО "РЖД Логистика" создано 19 ноября 2010 года в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. В 2016 году компания обработала 56 млн тонн грузов. "РЖД Логистика" представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.