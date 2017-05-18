"ФПК" обновляет парк поездов дальнего следования к летнему сезону

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) вводит в эксплуатацию 104 новых пассажирских вагона производства ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ, входит в ЗАО "Трансмашхолдинг"), сообщает пресс-служба РЖД.
"В преддверии сезона летних пассажирских перевозок АО "ФПК" (дочернее общество АО "РЖД") вводит в эксплуатацию 104 новых пассажирских вагона производства ОАО "ТВЗ", которые планируется эксплуатировать на популярных направлениях. На сегодня осуществлена поставка 90 одноэтажных плацкартных вагонов и 14 двухэтажных купейных вагонов", - говорится в сообщении.
Плацкартные вагоны распределены следующим образом: 30 вагонов направлены в Горьковский филиал АО "ФПК", 17 вагонов - в Уральский филиал АО "ФПК", а также 43 вагона - в Приволжский филиал АО "ФПК".
14 двухэтажных вагонов поступили в Северо-Кавказский филиал АО "ФПК" и будут курсировать в сообщении с Черноморским побережьем.
Поставки новых вагонов будут продолжены, добавили в компании.
АО "ФПК" осуществляет перевозки пассажиров и багажа в поездах дальнего следования как во внутрироссийском, так и в международном сообщении.