МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Грузооборот морских терминалов холдинга "Транснефть", на долю которого приходится до 18,6% совокупного грузооборота портов РФ, по итогам января-апреля 2017 года составил 46,56 млн тонн (+3,5% к январю-апрелю 2016 года).

Развернуть Рейтинг стивидорных активов крупнейших холдингов РФ по грузообороту в январе-апреле 2017 г. © ТАСС Рейтинг стивидорных активов крупнейших холдингов РФ по грузообороту в январе-апреле 2017 г. © ТАСС

В частности, по данным Ассоциации морских торговых портов РФ, на основе которых ТАСС подготовил рейтинг, грузооборот ООО "Транснефть - Порт Козьмино" составил 10,29 млн тонн (-0,3%), ООО "Невская трубопроводная компания" - 11,02 млн тонн (+11,2%).

Группа "Сумма" занимает второе место по грузообороту среди холдингов - 11% грузооборота РФ или 27,61 млн тонн (+3,7%).

Грузооборот группы "НМТП" разделен равными долями - в данном случае 25,26 млн тонн - между "Транснефтью" и группой "Сумма". При этом на долю НМТП приходится 54,2% совокупного грузооборота "Транснефти" и 91,5% грузооборота "Суммы".

Третье место по итогам января-апреля занимает оборот стивидоров холдинга "Кузбассразрезуголь" (КРУ), которые увеличили грузооборот на 25,2%, до 14,96 млн тонн. Доля холдинга в структуре грузооборота портов РФ выросла на 0,7 пр.п., до 6%. АО "Восточный порт" перевалило 8,09 млн тонн угля (+14,9%), АО "Ростерминалуголь" - 6,87 млн тонн (+40%).

Совокупный грузооборот стивидоров холдинга СУЭК за отчетный период составил 13,37 млн тонн (+4,3%). Доля холдинга составляет 5,3% грузооборота РФ. Перевалка грузов ЗАО "Дальтрансуголь" за отчетный период достигла 6,74 млн тонн (+6,1%), ПАО "Мурманский МТП" - 4,76 млн тонн (+2,2%).

Развернуть Рейтинг стивидорных активов крупнейших холдингов РФ по грузообороту в январе-апреле 2016 г. © ТАСС Рейтинг стивидорных активов крупнейших холдингов РФ по грузообороту в январе-апреле 2016 г. © ТАСС

Рост грузооборота терминалов UCL Port составил 9%, до 12,82 млн тонн, Global Ports - 3,6%, до 5,91 млн тонн, "Роснефти" - 8,1%, до 5,19 млн тонн, "Лукойла" - 11,4%, до 4,32 млн тонн, Delo Ports - на 16%, до 2,32 млн тонн, ГУП РК "КМП" - 37,1%, до 1,53 млн тонн, "Гленкора" - 59,9%, до 1,38 млн тонн, "Трансбункера" - 11,6%, до 0,96 млн тонн.

Грузооборот стивидоров холдинга "Мечел" сократился на 9,1%, до 2,67 млн тонн. По итогам января-апреля снижение грузооборота отмечено также у стивидоров холдинга "Росморпорт" - на 43,1%, до 1,35 млн тонн, "Норникеля" - на 13,1%, до 1,18 млн тонн и ННК - 1,7%, до 0,84 млн тонн.

Доля UCL Port составляет 5,1% (-0,1 пр.п.), Global Ports - 2,4% (-0,2 пр.п.), "Роснефти" - 2,1% (-0,1 пр.п.) совокупного грузооборота РФ.