СМИ: эстонская Lux Express запускает внутрироссийский автобусный маршрут

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Автобусный перевозчик ЗАО "Евролайнс" (российская "дочка" Lux Express Group) в начале июня станет работать на рынке внутрироссийских перевозок под новым брендом с запуском маршрута Санкт- Петербург - Псков, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на генерального директора компании Райта Реммеля.
По его словам, работать на линии будут три автобуса, в день планируется по четыре рейса туда и обратно.
Согласно публикации, в 2017 году компания инвестирует в развитие в России 100 млн рублей. Эти средства пойдут на запуск внутренних рейсов, а также на новый маршрут - Петербург - Нарва - Силламяэ - Йыхви.
Lux Express пришла на российский рынок в 1997 году. В 2016 году компания перевезла из Санкт-Петербурга в Таллин, Тарту, Ригу, Хельсинки более 428 тыс. пассажиров, на 9% больше, чем в 2015 году. По итогам I квартала 2017 года пассажиропоток на петербургском направлении вырос на 9%, почти до 100 тыс. человек.