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"Автодор" сделает платным 28-километровый участок трассы М-4 "Дон" в Ростовской области

Экономика и бизнес Транспорт
19 мая, 11:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Подрядчиком при реконструкции выступило АО "Донаэродорстро"

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "Автодор" в пятницу открыл после реконструкции участок федеральной трассы М-4 "Дон" с 1091 км по 1119 км (Азовский район Ростовской области). В дальнейшем этот участок планируется эксплуатировать на платной основе, говорится в пресс-релизе госкомпании.

О сроках введения платного проезда, альтернативных маршрутах, тарифах и скидках "Автодор" проинформирует отдельно.

В ходе реконструкции на участке было построено два путепровода, транспортная развязка, проезд для сельскохозяйственной техники, установлено более 2,3 км шумозащитных экранов. На всем протяжении участка предусмотрено освещение. На участке будет действовать четыре полосы движения, расчетная скорость - 120 км/час.

Подрядчиком при реконструкции выступило АО "Донаэродорстро".

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