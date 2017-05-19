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Грузооборот порта Лиепая в январе-апреле вырос на 20,8%, до 2,3 млн тонн

Экономика и бизнес Транспорт
19 мая, 10:52 UTC+3
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ЛИЕПАЯ, 19 мая./ТАСС/. Грузооборот порта Лиепая (Латвия) в январе-апреле 2017 года составил 2,29 млн тонн, что на 20,8% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба порта.

Сухих грузов за отчетный период перевалено 1,78 млн тонн, что больше, чем в январе-апреле 2016 года на 32,3%. Перевалка угля выросла в 9 раз, до 561,5 тыс. тонн, щепы - в 2,5 раза, до 139 тыс. тонн, химических грузов - на 6,9%, до 46,6 тыс. тонн. Перевалка зерновых грузов составила 833,1 тыс. тонн (-16,2%), строительных материалов - 169 тыс. тонн (+2,9%), торфа - 4,8 тыс. тонн (-32,4%).

Перевалка наливных грузов увеличилась на 18,2%, до 168,1 тыс. тонн. В том числе, нефтепродуктов перевалено на 45,9% больше - 136,1 тыс. тонн. Перевалка генеральных грузов сократилась на 16,6%, до 337 тыс. тонн.

Контейнерооборот порта в январе-апреле вырос на 66,1%, до 1,29 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Тоннаж грузов в контейнерах составил 19,2 тыс. тонн (+51,2%).

Среди стивидоров порта лидирующие позиции занимают компании Ekers Stividors LP (Liepjas osta LM) с оборотом 874,2 тыс. тонн (рост в 2 раза), Liepaja Bulk Terminal - 623,5 тыс. тонн (-22%), Terrabalt - 254,3 тыс. тонн (+15%).

По итогам 2016 года грузооборот порта составил 5,68 млн тонн, контейнерооборот - 2,31 тыс. TEU.

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