Объем международных перевозок с КНР на Дальневосточной желдороге за 4 месяца вырос на 16%

ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Объем международных перевозок грузов с Китаем на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-апреле 2017 года увеличился на 16,4%, до 4,3 млн тонн, сообщили в пресс-службе магистрали в пятницу.

"Через железнодорожные пограничные переходы с Китайской Народной республикой, расположенные на полигоне Дальневосточной магистрали, в январе-апреле 2017 года перевезено более 4,3 млн тонн внешнеторговых грузов, что на 16,4 % превышает аналогичный показатель прошлого года", - говорится в сообщении.

Международный товарооборот с Китаем осуществляется через два железнодорожных пункта пропуска. Через самый крупный и грузонапряженный погранпереход Гродеково - Суйфэньхэ (КНР) перевезено более 3,2 млн тонн - на 13,1 % больше, чем в январе-апреле прошлого года. Другой пограничный пункт пропуска с Китаем, Камышовая - Хуньчунь, переработал около 1,1 млн тонн грузов, увеличив объем грузовой работы на 27,6 %.