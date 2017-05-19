Объем международных перевозок с КНР на Дальневосточной желдороге за 4 месяца вырос на 16%

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ХАБАРОВСК, 19 мая. /ТАСС/. Объем международных перевозок грузов с Китаем на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-апреле 2017 года увеличился на 16,4%, до 4,3 млн тонн, сообщили в пресс-службе магистрали в пятницу.
"Через железнодорожные пограничные переходы с Китайской Народной республикой, расположенные на полигоне Дальневосточной магистрали, в январе-апреле 2017 года перевезено более 4,3 млн тонн внешнеторговых грузов, что на 16,4 % превышает аналогичный показатель прошлого года", - говорится в сообщении.
Международный товарооборот с Китаем осуществляется через два железнодорожных пункта пропуска. Через самый крупный и грузонапряженный погранпереход Гродеково - Суйфэньхэ (КНР) перевезено более 3,2 млн тонн - на 13,1 % больше, чем в январе-апреле прошлого года. Другой пограничный пункт пропуска с Китаем, Камышовая - Хуньчунь, переработал около 1,1 млн тонн грузов, увеличив объем грузовой работы на 27,6 %.