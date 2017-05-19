Грузовые перевозки на сети желдорог государств СНГ в I квартале 2017 года выросли на 6%

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Объем грузовых перевозок на сети железных дорог государств СНГ в январе-марте 2017 года составил 480,4 млн тонн, что на 5,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД по итогам 66-го заседания cовета по железнодорожному транспорту государств-участников Содружества, которое состоялось 18-19 мая в Москве.
В 2016 году отправлено 1946,9 млн тонн грузов, что на 0,1% меньше, чем в 2015 году. При этом грузооборот вырос на 0,9%.
В первом квартале 2017 года количество пассажиров, перевезенных железными дорогами государств - участников СНГ в международном сообщении, составило 3,7 млн человек, что на 2,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общий пассажирооборот вырос на 3,6% и составил 1,5 млрд пассажиро-км.
В 2016 году в международном сообщении перевезено 19,2 млн пассажиров, что на 6,3% меньше, чем в предыдущем году.
По словам первого вице-президента ОАО "РЖД" Анатолия Краснощека, железные дороги Содружества активно сотрудничают в области развития транспортных коридоров для обеспечения экспортно-импортных перевозок грузов, а также международного транзита. Совместно внедряются современные информационные технологии и электронный документооборот. Оптимизируется работа межгосударственных стыковых пунктов пропуска грузов и пассажиров.
"Необходимо проанализировать критерии развития международных перевозок пассажиров и грузов и закрепить задачи взаимодействия железных дорог на перспективу. На очередном заседании Совета предлагаю рассмотреть результаты этой работы и принять согласованное решение", - сказал топ-менеджер РЖД.