Два моста возведут при строительстве транспортного обхода города Аксая на трассе "Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Мосты через реки Дон и Аксай возведут при строительстве транспортного обхода города Аксай на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, сообщил министр транспорта России Максим Соколов журналистам в пятницу.

"Выведем за пределы жилой застройки те транспортные потоки, которые идут по трассе М-4 "Дон". В этом сезоне уже начнем подготовительные работы. Проект (строительства обхода - прим. ТАСС) очень масштабный, на принципах частно- государственного партнерства. Предполагается привлечение внебюджетных средств, строительство новых мостовых переходов через реки Дон и Аксай", - сказал Соколов.

Он добавил, что после завершения этой стройки по всей Ростовской области будет проходить скоростная автострада. "Будет (дорога) одной из основных транспортных артерий нашей страны", - сказал министр.

Как сообщалось ранее, в 4-м квартале 2017 года будет объявлен конкурс для потенциальных подрядчиков на выполнение работ по подготовке территории под строительство автодороги. В перечне работ - снос и демонтаж существующих строений, компенсационные затраты, археологические работы и переустройство коммуникаций. Стоимость работ составит 7,9 млрд рублей.

Следующим этапом станет непосредственно строительство дороги. Ориентировочная стоимость работ - 77,4 млрд рублей. Проект новой дороги еще не прошел государственную экспертизу.

Восточный обход Аксая пройдет по территории трех районов области - Октябрьского, Аксайского и Азовского - и двух городов - Новочеркасска и Батайска. Протяженность участка составит 35,5 км. Также было объявлено, что участок трассы станет платным.