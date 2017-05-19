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Производство грузовых магистральных вагонов в РФ в январе-апреле выросло в 2 раза

Экономика и бизнес Транспорт
19 мая, 12:48 UTC+3

По итогам 2016 года производство грузовых вагонов достигло 36,6 тыс. единиц, тепловозов - 149 единиц

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© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

МОСКВА, 19 мая./ТАСС/. Производство грузовых магистральных вагонов широкой колеи в РФ в январе-апреле 2017 года выросло в два раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 17,8 тыс. единиц. Данная информация содержится в материалах Росстата.

Магистральных тепловозов за отчетный период произведено 64 секции, что ниже, чем в январе-апреле 2016 года на 12,3%.

В апреле 2017 года отмечается рост производства грузовых вагонов относительно апреля 2016 года в два раза и спад относительно марта 2017 года - на 19,8%. Производство тепловозов по сравнению с мартом 2017 года выросло на 25%. Детальная информация представлена в таблице.

По итогам 2016 года производство грузовых вагонов достигло 36,6 тыс. единиц, тепловозов - 149 единиц.

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