Производство грузовых магистральных вагонов в РФ в январе-апреле выросло в 2 раза

МОСКВА, 19 мая./ТАСС/. Производство грузовых магистральных вагонов широкой колеи в РФ в январе-апреле 2017 года выросло в два раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 17,8 тыс. единиц. Данная информация содержится в материалах Росстата.

Магистральных тепловозов за отчетный период произведено 64 секции, что ниже, чем в январе-апреле 2016 года на 12,3%.

В апреле 2017 года отмечается рост производства грузовых вагонов относительно апреля 2016 года в два раза и спад относительно марта 2017 года - на 19,8%. Производство тепловозов по сравнению с мартом 2017 года выросло на 25%. Детальная информация представлена в таблице.

По итогам 2016 года производство грузовых вагонов достигло 36,6 тыс. единиц, тепловозов - 149 единиц.