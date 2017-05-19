"Почта России" начала выполнять авиарейсы из Китая в Екатеринбург на своих самолетах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. "Почта России" начала выполнять регулярные почтово-грузовые рейсы между китайским Харбином и Екатеринбургом на собственных магистральных самолетах ТУ-204С. Запуск дополнительных лайнеров связан с ростом количества посылок из китайских интернет магазинов, сообщили в пресс-службе ФГУП "Почта России" в пятницу.

Ранее компания осуществляла доставку почты по этому направлению на рейсах регулярных авиакомпаний.

"Почтовое авиасообщение между Китаем и Екатеринбургом стартовало еще в 2013 году, когда в Кольцово (аэропорт Екатеринбурга - прим. ТАСС) было открыто место международного почтового обмена (ММПО). Екатеринбургское ММПО специализировалось на обработке международной почты из Харбина. Запуск собственных самолетов "Почты России" по данному направлению обусловлен значительным ростом почтовых отправлений от китайских интернет магазинов в последние годы. Собственные самолеты "Почты России" приземляются в Кольцово с частотой один-два раза в неделю", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что почтовый авиаборт доставляет в Екатеринбург за один рейс порядка 21 т международных отправлений, которые в течение двух-трех суток обрабатываются и проходят таможенное оформление. Обработка международной почты осуществляется на пяти конвейерных линиях круглосуточно.

"В I квартале 2017 года в ММПО Кольцово принято и обработано 14 млн международных отправлений из Китая, что в восемь раз больше аналогичного показателя за прошлый год. За первые три месяца работы (в 2017 году - прим. ТАСС) Екатеринбургское ММПО уже обработало больше половины годового объема всей международной почты 2016 года", - добавили в пресс-службе.

Помимо Екатеринбурга основными направлениями для перевозки почты и грузов с помощью собственной почтовой авиации стали Москва, Санкт-Петербург, Норильск, Новосибирск, Анадырь, Певек, Петропавловск-Камчатский, Якутск. В марте 2017 года "Почта России" объявил об открытии регулярных рейсов на собственных самолетах ТУ-204 из китайских городов Женьчжоу и Харбина в Новосибирск.

Покупка самолетов и проверка Генпрокуратуры

Два принадлежащих ранее авиакомпании "Трансаэро" самолета Ту-204С "Почта России" приобрела в июне 2016 года примерно за 3 млрд рублей у "Ильюшин Финанс Ко". В компании сообщили, что покупают лайнеры из-за бурного роста объемов почтовых отправлений, связанного с развитием электронной торговли. Осенью 2016 года глава "Почты России" Дмитрий Страшнов заявлял, что аэропортом регистрации для новых самолетов станет Хабаровск, где к 2018 году планируется запуск крупного логистического центра компании. Ту-204С могут перевозить до 30 тонн почты на расстояние до 3,8 тыс. километров.

Позже стало известно, что в январе 2017 года Генпрокуратура РФ направила материалы о покупке самолетов "Почтой России" в Следственный комитет (СК). Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в надзорном ведомстве сообщила, что "Почта России", не имея разрешения на полеты, сдала самолеты в аренду ООО "Авиакомпания "Авиастар-ТУ", а затем сама же арендовал их у нее. Отмечалось, что по версии Генпрокуратуры, это было сделано на заведомо невыгодных для оператора условиях, которые приводят к необоснованным расходам предприятия и оплате за его счет перевозки грузов других коммерческих организаций. Согласно выводам проверяющих, только за первый месяц действия аренды и фрахтования Ту-204 "Авиастар-ТУ" получила от почтового ведомства 151 млн рублей за эксплуатацию самолетов, а сама компания заплатила "Почте России" в качестве арендной платы всего 71 млн руб.

Таким образом, отмечала газета, сложилась ситуация, когда "Авиастар-ТУ", получив два государственных самолета за счет разницы цены договоров аренды и фрахта, получает двойную прибыль в размере 80 млн рублей за нахождение самолетов в эксплуатации. При этом ФГУП "Почта России" предоставил авиакомпании право использовать арендованные Ту-204 для перевозки грузов других компаний. В итоге, по мнению прокуроров, "Почта России" оплачивала расходы авиакомпании, связанные с этим, хотя доля от перевозимых товаров самого ФГУП не превышает всего лишь 15 % от общего объема. По предварительным подсчетам проверяющих, сообщили в "Коммерсанте", только в декабре 2016 года на двух Ту-204 было перевезено 83 тонны грузов ФГУП "Почта России" и 465 тонн - сторонних организаций.

При этом стоимость перевозки 1 килограмма груза для "Почты России" с учетом расходов по содержанию и заправке лайнеров составляет 970 рублей, а для коммерсантов - всего 86 рублей.

Позже Генпрокуратура подтвердила информацию о направлении материалов о покупке самолетов в СК. В пресс- службе "Почты России", в свою очередь, сообщили, что компания купила два магистральных самолета в полном соответствии с законодательством и согласовала эту закупку с Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.