"РЖД Логистика" в I квартале увеличила объем обработанных грузов на 2% - до 15 млн тонн

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. "РЖД Логистика", крупнейший на территории СНГ и стран Балтии мультимодальный логистический оператор, в первом квартале 2017 года обработала 15,1 млн тонн грузов, что на 2% превышает показатель аналогичного период 2016 года. Об этом говорится в сообщении компании.
За отчетный период объем перевозок в рамках направления логистического аутсорсинга и грузовой логистики вырос в 1,8 раза - до 3,4 млн тонн. Новыми ключевыми проектами в сегменте 3PL-логистики стали транспортно-логистическое обслуживание совместного предприятия "Сибура" и Solvin - компании "Русвинил", трех филиалов "Евразруды" (рудодобывающего подразделения "Евраза"), а также логистическое сотрудничество с Vitol.
Существенный рост продемонстрировали контейнерные перевозки, организованные "РЖД Логистикой" совместно с дочерней компанией Far East Land Bridge (FELB), объем которых вырос в 1,8 раза - до 26,1 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Из них основная часть пришлась на транзитные перевозки по направлениям Европа - Китай - Европа - 22,5 тыс. TEU.
В сфере контейнерного транзита "РЖД Логистика" работает на всех трех погранпереходах: Достык (через Казахстан), Забайкальск (через Россию) и Наушки (через Монголию). Объем импорта из Китая в Россию составил 1,8 тыс. TEU, внутренних перевозок - 1,2 тыс. TEU, экспорта - 0,6 тыс. TEU. Наиболее востребованными маршрутами в отчетном периоде стали: Брест - Забайкальск, Чунцин - Дуйсбург, Ченду - Лодзь, Суджоу - Варшава, Дуйсбург - Чунцин и Чанша - Варшава.
АО "РЖД Логистика" создано в 2010 году в рамках развития логистического направления бизнеса холдинга РЖД. Компания представлена в России 33 филиалами и обособленными подразделениями, пятью дочерними обществами и совместными предприятиями за рубежом.