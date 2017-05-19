Квартальная прибыль GLP выросла на 62% на фоне роста стоимости активов

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СИНГАПУР, 19 мая. /ТАСС/. Чистая прибыль Global Logistic Properties Ltd. - оператора портфеля складской недвижимости, отчасти принадлежащего Фонду национального благосостояния Сингапура, по итогам четвертого квартала 2017 финансового года увеличилась на 62% относительно результата годом ранее, до $247 млн, чему способствовала более высокая стоимость активов, сообщает компания.
Выручка за квартал, завершившийся в конце марта, выросла на 14% и составила $227 млн.
Чистая прибыль за весь 2017 финансовый год выросла на 10,4%, до рекордных $793,7 млн, в сегменте девелопмента прибыль оператора до вычета налогов составила $266 млн, комиссионные сборы фондов увеличились на 21% и составили $181 млн.
Объем новых и продленных договоров аренды увеличился на 35%, до 13,3 млн квадратных метров. Ставки на продление аренды выросли на 8,9%, чистая прибыль по ним - на 6,3%. В среднем 73% клиентов продлили свои договоры аренды с GLP. По состоянию на 31 марта 2017 года средняя загрузка активов в портфеле группы составляла 91%, это на 1% ниже, чем годом ранее, и обусловлено снижением спроса в Китае.