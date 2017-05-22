Китай за 5 лет импортировал из РФ по трубопроводу Сковородино - Мохэ 100 млн тонн нефти

ПЕКИН, 22 мая. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай с начала 2011 года и до 19 мая текущего года импортировал из РФ по нефтепроводу Сковородино - Мохэ 100 млн тонн нефти на общую сумму $62,57 млрд, говорится в обнародованном докладе таможенного управления провинции Хэйлунцзян.

Согласно подсчетам Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC), доля импорта в структуре потребляемой Китаем нефти за 2016 год увеличилась до 65%, поднявшись на пять процентных пунктов по сравнению с предыдущим годом. По оценкам специалистов компании, в прошлом году потребление нефти в Китае увеличилось на 2,8% и составило 556 млн тонн. Из них примерно 200 млн тонн страна произвела самостоятельно.