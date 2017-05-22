Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific объявила о сокращении 600 сотрудников

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 мая. /Корр. ТАСС Александр Зюзин/. Гонконгская Cathay Pacific, одна из крупнейших авиакомпаний в Азии, сократит почти 600 сотрудников в рамках программы по реструктуризации. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении авиаперевозчика.

"Нам пришлось пойти на трудное, но необходимое решение ради будущего нашего бизнеса и клиентов", - прокомментировал планы исполнительный директор Cathay Pacific Руперт Хогг.

Нынешнее сокращение - крупнейшее для компании за последние 20 лет. Оно коснется 190 менеджеров высшего и среднего звена, а также 400 рядовых сотрудников в ее штаб- квартире в Гонконге. Часть их них будет уволена немедленно, остальные - до конца июня. Пилотов и членов экипажа программа реструктуризации не затронет.

В прошлом году группа Cathay Pacific столкнулась с убытками в размере 575 млн гонконгских долларов ($74,5 млн), что стало худшим финансовым показателем с 2008 года. Падение доходов компании увязывается в первую очередь с растущей конкуренцией со стороны китайских низкобюджетных авиаперевозчиков.

В понедельник в начале утренних торгов на Гонконгской фондовой бирже акции Cathay Pacific подорожали на 3,5%.