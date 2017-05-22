Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Шанхае открылся офис СП российско-китайского проекта создания широкофюзеляжного самолета

Экономика и бизнес Транспорт
22 мая, 10:13 UTC+3 ШАНХАЙ /Корр. ТАСС, Иван Каргапольцев

Соглашение о создании СП было подписано 25 июня 2016 года на полях встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина

Поделиться
Материал из 1 страницы

ШАНХАЙ, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Офис оператора программы создания российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета открылся в понедельник в Шанхае. В торжественной церемонии, которая состоялась в штаб-квартире "Китайской корпорации коммерческой авиации" (COMAC), приняли участие президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь, президент АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) Владислав Масалов, а также генеральный директор COMAC Хэ Дунфэн.

"Я приветствую это событие в программе создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Создание СП - важнейший практический шаг, который свидетельствует о нацеленности обеих сторон на долгосрочное сотрудничество и успех программы. Мы совместно с китайскими коллегами из COMAC создали субъект, который будет обеспечивать производство, реализацию, послепродажное обслуживание нового лайнера, а также маркетинг и бизнес-планирование", - заявил на церемонии президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь, объявивший о создании СП.

СП "Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью" (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC) будет выполнять функцию оператора программы создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения, который совместно создают Россия и Китай. Соглашение о создании СП было подписано 25 июня 2016 года на полях встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

На данный момент, согласно предоставленной журналистам в ОАК информации, обе стороны уже завершили процедуру торгово-промышленной регистрации и получили лицензию на право хозяйственной деятельности. Председателем совета директоров CRAIC станет Владислав Масалов (президент АО "ГСС"), а генеральным директором - Го Бочжи, который является директором программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Инфографика
Схема метро со станциями Московского центрального кольца
Проект моста в Крым
Изменение стоимости проезда в общественном транспорте Москвы
Платная дорога в Шереметьево
Фото
6
Строители возвели половину опор Крымского моста и сделали более 3 км мостовых пролетов
8
РЖД запускают новый поезд сообщением Москва - Берлин
9
Западный скоростной диаметр: зачем Петербургу новая дорога
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Ъ": США обращались к РФ с запросами о хакерских атаках накануне выборов
2
WSJ: США могут прекратить безвозмездную военную помощь Украине и другим странам
3
В Хабаровске экстренно приземлился вылетевший в Москву авиалайнер
4
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
5
Сбербанк выдал кредит "дочке" VEON на 110 млрд руб. сроком на 5 лет
6
СМИ: Китай попросил США дать ему 100 дней для оказания давления на КНДР
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама