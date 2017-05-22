В Шанхае открылся офис СП российско-китайского проекта создания широкофюзеляжного самолета

ШАНХАЙ, 22 мая. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Офис оператора программы создания российско-китайского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета открылся в понедельник в Шанхае. В торжественной церемонии, которая состоялась в штаб-квартире "Китайской корпорации коммерческой авиации" (COMAC), приняли участие президент ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) Юрий Слюсарь, президент АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) Владислав Масалов, а также генеральный директор COMAC Хэ Дунфэн.

"Я приветствую это событие в программе создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Создание СП - важнейший практический шаг, который свидетельствует о нацеленности обеих сторон на долгосрочное сотрудничество и успех программы. Мы совместно с китайскими коллегами из COMAC создали субъект, который будет обеспечивать производство, реализацию, послепродажное обслуживание нового лайнера, а также маркетинг и бизнес-планирование", - заявил на церемонии президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь, объявивший о создании СП.

СП "Китайско-российская международная коммерческая авиастроительная компания с ограниченной ответственностью" (China-Russia Commercial Aircraft International Corporation (CRAIC) будет выполнять функцию оператора программы создания широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета нового поколения, который совместно создают Россия и Китай. Соглашение о создании СП было подписано 25 июня 2016 года на полях встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

На данный момент, согласно предоставленной журналистам в ОАК информации, обе стороны уже завершили процедуру торгово-промышленной регистрации и получили лицензию на право хозяйственной деятельности. Председателем совета директоров CRAIC станет Владислав Масалов (президент АО "ГСС"), а генеральным директором - Го Бочжи, который является директором программы широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета.