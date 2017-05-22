СМИ: "Аэрофлот" подал иск на 576 млн руб. к производителю самолетов Sukhoi SuperJet

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Московский арбитражный суд рассмотрит иск "Аэрофлота" к "Гражданским самолетам Сухого" (ГСС) 6 июня. Перевозчик взыскивает по контракту от 2 июня 2011 г. 576 млн руб., мотивы подачи иска в материалах суда не указаны, сообщает газета "Ведомости".

По данным источника "Ведомостей", иск связан с поставкой в лизинг первых 10 SSJ100 "Аэрофлоту". В 2011 г. трехсторонний договор был заключен между ГСС, "Аэрофлотом" и "ВЭБ лизингом". По договору "Аэрофлот" должен был получить субсидии из федерального бюджета на уплату лизинговых платежей за эти суда, если субсидии не получены, их должен компенсировать производитель.

Согласно постановлению правительства от 26 июня 2002 г. "О порядке возмещения российским авиакомпаниям..." части затрат на уплату лизинговых платежей и процентов по кредитам за самолеты российского производства (на него ссылается в иске "Аэрофлот") размер субсидии для авиакомпании (берущей в лизинг самолеты российского производства) составлял 75% от переплаты по кредитам, которые привлекала лизинговая компания в банках на покупку самолетов, а также 75% от дохода самой лизинговой компании, отмечает издание.

В настоящее время у "Аэрофлота" в парке 30 самолетов SSJ-100. Как ранее сообщал генеральный директор Аэрофлота Виталий Савельев, в июле текущего года на авиасалоне МАКС-2017 компания планирует подписать твердый контракт на поставку дополнительных 20 самолетов SSJ-100.