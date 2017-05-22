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СМИ: срок действия целевой модели рынка грузовых ж/д перевозок продлен до 2021 года

Экономика и бизнес Транспорт
22 мая, 10:44 UTC+3

Проектом ЦМР, в частности, предусматривается возможность для РЖД предоставлять частным инвесторам в инфраструктуру право приоритетного доступа и использовать механизм take-or-pay

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© ОАО "РЖД"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Срок действия целевой модели рынка (ЦМР) грузовых железнодорожных перевозок продлен до 2021 года, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на версию документа, подготовленную Минэкономики в преддверии совещания у курирующего вице-премьера Аркадия Дворковича.

"Срок действия ЦМР продлен с 2020 до 2021 года (ОАО "РЖД" настаивало на 2025 году). Два источника "Ъ" говорят, что есть "четкая установка" если не утвердить ЦМР 24 мая, то хотя бы снять все разногласия", - пишет "Ъ".

Основные тезисы Минэкономики в документе, по данным издания, остались без изменений: выделение локомотивной составляющей в тарифе РЖД, обособление инфраструктурной и перевозочной деятельности с возможностью в перспективе разделить их в организационно-правовой плоскости, необходимость провести пилотный запуск локальных перевозчиков на 10-20 маршрутах. Предусматривается возможность для РЖД предоставлять частным инвесторам в инфраструктуру право приоритетного доступа и использовать механизм take-or-pay ("бери или плати"). Говорится о том, что строительство новых или расширение старых линий должно идти за счет выгодоприобретателя - как владельца инфраструктуры или государства, так и грузоотправителя. Сохраняется идея создать механизм, позволяющий РЖД сократить затраты на содержание малоинтенсивных линий, а выгодоприобретателю, в том числе коммерческой организации или местным властям,- взять финансирование на себя.

Согласование ЦМР продолжается с 2015 года. Ранее Минэкономики и РЖД говорили о невозможности компромисса, отмечает "Ъ". Так, монополия была категорически против выделения локомотивной составляющей и других ключевых идей министерства, собираясь зафиксировать предоставление РЖД долгосрочного тарифа как минимум на уровне инфляции и, возможно, создание на базе себя перевозчика с вагонами.

Однако сейчас разногласия частично сняты, сообщили "Ъ" в Минэкономики. В РЖД от комментариев отказались. Предложения Минэкономики прорабатываются, говорят в Минтрансе.

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