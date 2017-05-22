Навигация началась на реке Лена в Якутии

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Навигация началась на реке Лена в ЯкутииТранспорт 22 мая, 11:04
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ЯКУТСК, 22 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Ледоходная обстановка на реке Лена в Якутии позволяет начинать навигацию, в связи с этим в понедельник в речной порт города Якутска прибыло первое навигационное судно с грузом для получателей Вилюйского района.
"Мы встречаем первое судно в Якутском речном порту, что знаменует собой открытие навигации 2017 года. Это праздник для нас, потому что в условиях Якутии навигация - это очень короткий, но ответственный период, когда в Якутии осуществляется завоз грузов и доставка их до населенных пунктов. В ближайшие дни мы начнем завоз в быстромелеющие реки Амга и Вилюй", - сказал в своем выступлении министр транспорта и дорожного хозяйства республики Семен Винокуров.
По словам министра, в текущем году в Якутию будет завезено более 3 млн тонн различных грузов, из которых 1,5 млн тонн - грузы для жизнеобеспечения республики. Но в этом году, так же как и в прошлом, на верхней Лене в Иркутской области отмечается мелководье, которое может затруднить судоходство.
"В прошлом году ограничение по судам было дано в конце июня, в этом году, по прогнозам гидрологов, также ожидается мелководье в верховьях реки, поэтому в мае-июне надо завести максимальный объем грузов", - подчеркнул министр.
Предприятиями водного транспорта Ленского бассейна ведется работа по подготовке флота к навигации, всего планируется ввести в эксплуатацию 687 единиц флота, из которых 337 судов грузового флота.
"Большое внимание правительством Якутии уделяется арктической навигации, которая начнется в конце июля и относится ко второму туру навигации в республике. Во время арктической навигации судами "река-море" будет осуществляться завоз грузов в арктическую группу районов объемом около 400 тыс. тонн", - сообщил ТАСС министр транспорта республики. При этом он отметил, что из-за высоких уровней воды в арктических реках могут быть проблемы на барах рек Яна и Индигирка.