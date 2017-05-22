Совет директоров РЖД освободил от должности вице-президента Михаила Акулова

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) принял решение освободить Михаила Акулова от обязанностей вице-президента в связи с переходом на другую работу и прекратить его полномочия в качестве члена правления РЖД, говорится в сообщении компании. На посту вице-президента РЖД Акулов с января 2016 года курировал пассажирские перевозки.

До этого Акулов занимал различные должности на железной дороге и в транспортной отрасли в целом, в частности в 2003-2004 гг. был первым заместителем министра путей сообщения РФ, с марта 2004 года по ноябрь 2005 г. - руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, в ноябре 2005 г. был назначен вице-президентом РЖД, в мае 2009 г. - вице-президентом - генеральным директором Федеральной пассажирской дирекции, в апреле 2010 г. - вице-президентом - генеральным директором ФПК.