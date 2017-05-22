Совет директоров РЖД освободил от должности вице-президента Михаила Акулова

Совет директоров РЖД освободил от должности вице-президента Михаила АкуловаТранспорт 22 мая, 11:55
Более 70 пострадавших от паводка жителей Ишима получили компенсацииНовости Урала 22 мая, 11:55
МВД и Group IB пресекли деятельность хакеров, похитивших более 50 млн рублейПроисшествия 22 мая, 11:53
Шахназаров не планирует снимать "Курьер-2", но не против его созданияКультура 22 мая, 11:45
В США после 146 лет работы закрылся Цирк Барнума и братьев РинглингКультура 22 мая, 11:44
Стартовал набор волонтеров для работы на Зимней универсиаде-2019 в КрасноярскеНовости партнеров 22 мая, 11:43
В Елисейском дворце не комментируют сообщения СМИ о визите президента РФ во ФранциюМеждународная панорама 22 мая, 11:38
Российские футболисты будут готовиться к матчу с чилийцами на стадионе им. СтрельцоваСпорт 22 мая, 11:28
Навигация началась на реке Лена в ЯкутииТранспорт 22 мая, 11:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Совет директоров ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) принял решение освободить Михаила Акулова от обязанностей вице-президента в связи с переходом на другую работу и прекратить его полномочия в качестве члена правления РЖД, говорится в сообщении компании. На посту вице-президента РЖД Акулов с января 2016 года курировал пассажирские перевозки.
До этого Акулов занимал различные должности на железной дороге и в транспортной отрасли в целом, в частности в 2003-2004 гг. был первым заместителем министра путей сообщения РФ, с марта 2004 года по ноябрь 2005 г. - руководителем Федерального агентства железнодорожного транспорта, в ноябре 2005 г. был назначен вице-президентом РЖД, в мае 2009 г. - вице-президентом - генеральным директором Федеральной пассажирской дирекции, в апреле 2010 г. - вице-президентом - генеральным директором ФПК.