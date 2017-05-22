"РусЛайн" увеличит в летний сезон количество рейсов из аэропорта Петербурга на 70%

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Авиакомпания "РусЛайн" намерена увеличить количество рейсов из аэропорта Пулково в города Европы и России на 70% в летнем сезоне, сообщил коммерческий директор компании Александр Крутов журналистам в понедельник.

"В 2017 году хотим не только вернуть долю на рынке Петербурга, но и увеличить. Количество рейсов увеличится на 70% по сравнению с предыдущим годом, а пассажиропоток увеличится более чем в два раза - до 94 тыс. человек", - сказал Крутов. По его словам, в 2016 году пассажиропоток компании из Пулково составил около 40 тыс. человек.

Как отметил коммерческий директор управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" Евгений Ильин, в текущем году "РусЛайн" будет выполнять перелеты по 16 направлениям, часть из которых новые, по некоторым направлениям идет возобновление перевозок и увеличение частотности.

Среди новых направлений - эстонский Таллин, норвежский Берген и литовская Паланга. Также авиакомпания возобновит перелеты из Пулково в Вильнюс, Нижний Новгород (ранее выполняла авиакомпания UTair), Ульяновск, Чебоксары, Геленджик и Киров. Остались среди маршрутов также норвежский Осло, Воронеж, Иваново, Курск, Липецк, Пенза и Тамбов.

Авиакомпания "РусЛайн" осуществляет регулярные перелеты из Петербурга с 2010 года. За четыре месяца 2017 года компания обслужила в Пулково 15,3 тыс. пассажиров, что на 7% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Аэропорт Пулково является главным хабом Санкт-Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции Пулково-1 достагла 17 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года пассажиропоток составил 13,265 млн человек, что на 1,7% ниже показателя 2015 года, когда аэропорт обслужил 13,499 млн пассажиров. В первые четыре месяца 2017 года пассажиропоток аэропорта составил 4,05 млн человек, что на 26% больше показателя аналогичного периода прошлого года.