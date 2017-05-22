Пассажиропоток Пулково в 2017 году может достичь рекордной цифры в 15 млн человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая. /ТАСС/. Пассажиропоток петербургского аэропорта Пулково в 2017 году может достичь 15 млн человек. Об этом в понедельник журналистам сообщил коммерческий директор управляющей аэропортом компании "Воздушные ворота Северной столицы" (ВВСС) Евгений Ильин.

"По 2017 году пассажиропоток составит не менее 15 млн человек - это будет рекордная цифра", - сказал Ильин. Ранее он прогнозировал рост на 10%, до 14,6 млн пассажиров. Предыдущий рекорд был в 2014 году (14,2 млн человек).

Ильин отметил восстановление рейсов и пассажиропотока в текущем году по сравнению с показателем 2016 года. Уже в первые 4 месяца текущего года отмечен рост на 26% - до 4,05 млн пассажиров.

Аэропорт Пулково является главным хабом Санкт-Петербурга и четвертым крупнейшим аэропортом в России. Пропускная способность нового объединенного пассажирского терминала после завершения реконструкции "Пулково-1" достиг 17 млн пассажиров в год. По итогам 2016 года пассажиропоток составил 13,265 млн человек, что на 1,7% ниже итогов 2015 года, когда аэропорт обслужил 13,499 млн пассажиров. В первые четыре месяца 2017 года пассажиропоток аэропорта составил 4,05 млн человек, что на 26% больше аналогичного периода прошлого года.